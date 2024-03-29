До яких лікарів мешканці Дніпра можуть потрапити на безоплатну консультацію без направлення

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Зазвичай, щоб потрапити на безоплатну консультацію до лікаря-спеціаліста, мешканцям Дніпра потрібно мати електронне направлення.

Але до деяких фахівців можна звернутись навіть без направлення, і цей візит покриє Програма медичних гарантій.

Це:

акушер-гінеколог;

психіатр;

психолог;

нарколог;

фтизіатр;

педіатр;

лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під медичним наглядом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що, щоб отримати безоплатну консультацію, необхідно звернутись у той медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” та відповідного фахівця.

Дізнатися контакти найближчого закладу з договором можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Чи працює в лікарні необхідний вам лікар-спеціаліст, можна запитати, зателефонувавши безпосередньо до медзакладу, – додали у МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть оскаржити рішення МСЕК: інструкція від МОЗ.

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