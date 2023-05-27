Рятувальники завершили розбирати завали медзакладу у Дніпрі, в який влучила російська ракета

На зараз відомі особи двох людей, життя яких забрала ця атака. Знайдені фрагменти тіл передано на експертизу.
Про це повідомим Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще – у 3 школах та 3 дитсадках. Понівечений ліцей.
Нагадаю, в області діє програма підтримки родин загиблих цивільних. Це 300 тис. грн – для кожної такої сім’ї, – зазначив Сергій Лисак.
Не пробачимо! Помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ повідомили, якою ракетою росіяни атакували лікарню у Дніпрі.
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