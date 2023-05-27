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Атакували двічі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:57
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Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Атакували двічі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Вчора ввечері вони вдарили по Марганецькій громаді з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

На ранок ворог здійснив повторну атаку по території громади. Пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, в інших районах області протягом ночі було тихо.

Тихої суботи. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе, – закликав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на місці вчорашнього “прильоту” по лікарні у Дніпрі виявили фрагменти тіл.

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Новости Днепра про Атакували двічі: як пройшла ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

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