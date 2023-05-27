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  • Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

Сегодня 10:25
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Но на месте еще работают коммунальные службы – они вывозят оттуда разрушенные конструкции.

Новости Днепра про Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

В настоящее время известны имена двух людей, жизнь которых забрала эта атака. Обнаруженные фрагменты тел переданы на экспертизу.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, вокруг места прилета повреждены более трех десятков многоэтажек и более 20 частных домов. Есть разрушения на стадионе. А еще – в 3 школах и 3 детсадах. Поврежден лицей.

Напомню, в области действует программа поддержки семей погибших гражданских. Это 300 тыс. грн – для каждой такой семьи, – отметил Сергей Лысак.

Новости Днепра про Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

Новости Днепра про Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре.

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Новости Днепра про Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракетаУкраїнська Новости Днепра про Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракетаРусский

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