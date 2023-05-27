У Генштабі ЗСУ повідомили, якою ракетою росіяни атакували лікарню у Дніпрі

Учора близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух - російська ракета влучила у медзаклад.

На жаль, двоє чоловіків загинули, 32 людини постраждали, 13 з них – досі в лікарні. П’ятеро – важкі. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент “прильоту”. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Як з’ясувалося, окупанти вдарили по медичному закладу “Іскандером”.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей – із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками). По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300/С-400. В другий раз – вдарив по медичному закладу, використавши “Іскандер”, – зазначили в Генштабі.

Не пробачимо! Помстимося!

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