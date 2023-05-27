На місці вчорашнього “прильоту” по лікарні у Дніпрі виявили фрагменти тіл

Учора близько 10:30 росіяни атакували Дніпро - влучили у медзаклад та ветклініку.

На жаль, двоє чоловіків загинули, 32 людини постраждали, 13 з них – досі в лікарні. П’ятеро – важкі.

На місці трагедії всю ніч тривали пошукові роботи, продовжуються вони й нині. На зараз розібрали 90% завалів. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент “прильоту”. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Скільки життів вже спаплюжила кривава агресія “сусідів”. Вони не зупиняються ні перед чим. Щодень продовжують чинити свої злочини проти мирних мешканців, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні – День жалоби за загиблими у Дніпрі, чиї життя вчора обірвала російська ракета. Пам’ятаємо…

Оновлено: у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено.

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