У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратах

Учора, 25 травня, на лінію «101» повідомили, що на вулиці Заводській у Кривому Розі цуценя застрягло у гратах.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події.
Там вони встановили, що маленьке цуценя просунуло голову крізь грати на будці та застрягло в них.
Завдяки професіоналізму рятувальників вдалося звільнити чотирилапого з пастки. З ним все добре.
До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку.
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