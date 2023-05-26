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У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратах

Сьогодні 18:18
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Бідолашне...

Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратах

Учора, 25 травня, на лінію «101» повідомили, що на вулиці Заводській у Кривому Розі цуценя застрягло у гратах.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події.

Там вони встановили, що маленьке цуценя просунуло голову крізь грати на будці та застрягло в них.

Завдяки професіоналізму рятувальників вдалося звільнити чотирилапого з пастки. З ним все добре.

Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратах

Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратах

До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку.

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Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратахУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники врятували цуценя, яке застрягло у гратахРусский

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