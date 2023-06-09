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Росіяни знову “подражнили” ППО ракетою, яка може нести ядерний заряд

Сьогодні 12:28
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Цієї ночі ми пережили чергову атаку.

Новости Днепра про Росіяни знову

Уночі 9 червня росіяни знову атакували Україну з повітря. Як розповів у ефірі телеканалу “Київ” речник Повітряних сил Юрій Ігнат, обстріли почалися звечора. Спочатку двома ракетами типу Калібр вдарили по Умані, що на Черкащині.

Повідомляється, що ракети влучили в промислове підприємства та автомийку. Вибуховою хвилею заділи також магазин АТБ, який був неподалік від місця прильоту. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, двоє з них – у важкому стані. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець додав, що на місці влучання працювали екстрені служби. 

За словами Юрія Ігната, після цього деякі області атакували ударними БПЛА типу “шахед” та “ланцет”. З 16 випущених безпілотників вдалося знищити 10. 

Уночі підтягнулася стратегічна авіація. Усього залучили 4 літаки ТУ-95, які випустили 6 ракет типу х-101 та х-55. 4 з них вдалося збити. Як зазначив Юрій Ігнат, х-55 це ракета, яка може нести ядерний заряд. Звичайно, його ніхто не прикріпляє до неї, але таким чином вони намагаються зосередити увагу нашої ППО саме на них. 

Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною збили 2 ракети та БПЛА. Уламки впали у Новомосковському районі. Внаслідок падіння уламків понівечено два житлових будинки, авто, газогін, паркан, але люди не постраждали. 

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