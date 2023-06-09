Россияне снова «подразнили» ПВО ракетой, которая может нести ядерный заряд

Этой ночью мы пережили очередную атаку.

Ночью 9 июня россияне снова атаковали Украину с воздуха. Как рассказал в эфире телеканала «Киев» пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, обстрелы начались с вечера. Сначала двумя ракетами типа Калибр ударили по Умани Черкасской области.

Сообщается, что ракеты попали в промышленное предприятие и автомойку. Взрывной волной задели также магазин АТБ, который находился недалеко от места прилета. В результате атаки пострадали восемь человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец добавил, что на месте попадания работали экстренные службы.

По словам Юрия Игната, после этого некоторые области атаковали ударными БПЛА типа «шахед» и «ланцет». Из 16 выпущенных беспилотников удалось уничтожить 10 человек.

Ночью подтянулась стратегическая авиация. Всего привлекли 4 самолета ТУ-95, которые выпустили 6 ракет типа х-101 и х-55. 4 из них удалось сбить. Как отметил Юрий Игнат, х-55 – это ракета, которая может нести ядерный заряд. Конечно, его никто не прикрепляет к ней, но таким образом они пытаются сосредоточить внимание нашей ПВО на них.

Напомним, ночью над Днепропетровщиной сбили 2 ракеты и БПЛА. Обломки рухнули в Новомосковском районе. В результате падения обломков изуродовано два жилых дома, авто, газопровод, забор, но люди не пострадали.

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