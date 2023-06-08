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В Умані ракета влучила в АТБ

Сьогодні 22:55
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В Уманському районі зафіксували два влучання російських ракет.

Новости Днепра про В Умані ракета влучила в АТБ

Російські окупанти ввечері в четвер, 8 червня, завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області. Одна з ракет влучила в промислове підприємство, інша – в автомийку.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, двоє з них – у важкому стані. Табурець додав, що на місці влучання працюють відповідні служби.

Ось так зараз виглядає АТБ в Умані з середини після ракетного удару росії:

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