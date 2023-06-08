В Умані ракета влучила в АТБ

Російські окупанти ввечері в четвер, 8 червня, завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області. Одна з ракет влучила в промислове підприємство, інша – в автомийку.
Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, двоє з них – у важкому стані. Табурець додав, що на місці влучання працюють відповідні служби.
Ось так зараз виглядає АТБ в Умані з середини після ракетного удару росії:
Читайте також:
Автор:
Напередодні в американському місті Гранд-Репідс, що у штаті Мічиган, на…
Зранку 4 червня, в День вшанування пам'яті дітей, які загинули…
Виявляється, укриття не завжди є безпечним місцем.
Після трагедії, що сталася у столиці, мер Дніпра Філатов заявив,…