Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо

Крім того, збили ворожий безпілотник, повідомляє голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Уламки впали у Новомосковському районі. Внаслідок падіння уламків понівечено два житлових будинки, авто, газогін, паркан.
Люди не постраждали.
В інших районах області ніч минула спокійно.
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