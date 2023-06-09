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Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо

Сьогодні 09:30
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Сьогодні, 9 червня, росія здійснила нову масовану ракетну атаку по Україні з Каспія, запустивши 6 ракет. 4 з них збили сили ППО, 2 – наші оборонці з ПвК «Схід» над Дніпропетрощиною.

Новости Днепра про Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо

Крім того, збили ворожий безпілотник, повідомляє голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Уламки впали у Новомосковському районі. Внаслідок падіння уламків понівечено два житлових будинки, авто, газогін, паркан.

Люди не постраждали.

В інших районах області ніч минула спокійно.

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