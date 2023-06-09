Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Сьогодні 10:59
просмотров

Дотримуйтеся інформаційної гігієни!

Новости Днепра про Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Росіяни у Facebook створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА та від його імені опублікували пост, що через підрив Каховської ГЕС на Запорізькій АЕС може статися аварія, масштабніша ніж у Чорнобилі.

Новости Днепра про Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Про це повідомив сам Сергій Лисак. Та зазначив, що росіяни створили фейкові сторінки й інших очільників ОВА, щоб посіяти паніку серед українців. 

Були створені фейкові сторінки ряду очільників ОВА! путіністи хочуть посіяти паніку серед українців. Не вийде! Ми добре знайомі з інформаційною гігієною. Забанимо в мережі. Знищимо на полі бою! – зазначив Лисак.

Ви можете допомогти забанити фейкову сторінку (дивіться на фото, як саме):

Новости Днепра про Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Будь ласка, будьте уважні, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, не переходьте за сумнівними посиланнями та дотримуйтеся інформаційної гігієни!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважніУкраїнська Новости Днепра про Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважніРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця

    Якщо економити.

    Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    Вчора 18:13
    Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

    Потрібна ваша допомога!

    У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 16:49
    У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

    Важливо!

    На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців
    Новини Дніпра
    Вчора 16:14
    На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців

    У Новомосковську затримали хакера.

    Наверх