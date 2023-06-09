Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

Дотримуйтеся інформаційної гігієни!

Росіяни у Facebook створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА та від його імені опублікували пост, що через підрив Каховської ГЕС на Запорізькій АЕС може статися аварія, масштабніша ніж у Чорнобилі.

Про це повідомив сам Сергій Лисак. Та зазначив, що росіяни створили фейкові сторінки й інших очільників ОВА, щоб посіяти паніку серед українців.

Були створені фейкові сторінки ряду очільників ОВА! путіністи хочуть посіяти паніку серед українців. Не вийде! Ми добре знайомі з інформаційною гігієною. Забанимо в мережі. Знищимо на полі бою! – зазначив Лисак.

Ви можете допомогти забанити фейкову сторінку (дивіться на фото, як саме):

Будь ласка, будьте уважні, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, не переходьте за сумнівними посиланнями та дотримуйтеся інформаційної гігієни!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців.

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