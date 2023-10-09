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Росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні, – ГУР

Сьогодні 14:14
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Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України.
Новости Днепра про Росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні, - ГУР

Фото умовне.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, російські спецслужби передали терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ. Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви, – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що армія Ізраїлю повернула контроль над усією територією країни. 

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Новости Днепра про Росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні, - ГУРУкраїнська

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