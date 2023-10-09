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  • У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годин

У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годин

Сьогодні 09:00
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годин

Сьогодні, 9 жовтня, на вулиці Криворізька селища Миколаївка Дніпровського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.

Там вогонь охопив дрова та літню кухню.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:19.

Пожежу локалізували о 01:19 та ліквідували о 04:40. Вогонь знищив конструкції даху літньої кухні та дрова. Загальна площа пожежі склала 44 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годин

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годин

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа: гасили більше 3 годинУкраїнська

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