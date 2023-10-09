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Багато змін: як у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні 09:34
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Багато змін: як у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні, 9 жовтня, у Дніпрі деякі маршрутки та трамваї змінили схему руху.

Так, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Перемоги автобусний маршрут №34 курсуватиме в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки “Провулок Студентський”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, у зв’язку з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Січеславська Набережна – вул. Княгині Ольги з 9:30 до 18:00 трамваї №12 та №17 прямуватимуть на площу Старомостову через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу, а маршрут №19 скорочується до площі Десантників (район Амурського мосту) без заїзду на площу Старомостову.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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