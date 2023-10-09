Много изменений: как в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 9 октября, в Днепре некоторые маршрутки и трамваи сменили схему движения.
Так, в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Победы автобусный маршрут №34 будет курсировать в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Кроме того, в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Сичеславская набережная – ул. Княгини Ольги с 9:30 до 18:00 трамваи №12 и №17 будут направляться на площадь Старомостовую через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал, а маршрут №19 сокращается до площади Десантников (район Амурского моста) без заезда на площадь Старомостовую.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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