Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР

Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР

Сегодня 14:14
просмотров

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины.
Новости Днепра про Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР

Фото условное.

Как сообщили в Главном управлении разведки, российские спецслужбы передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в москву, – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Напомним, ранее мы писали, что армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУРУкраїнська Новости Днепра про Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУРРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито
Новости Днепра
Сегодня 17:44
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы…

Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны, — ЦАХАЛ
Новости мира
Сегодня 13:03
Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны, — ЦАХАЛ

Армия Израиля переходит в активную фазу ликвидации террористов.

Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан
Новости мира
Сегодня 10:33
Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию – вывезли из израильского…

В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все
Новости Украины
Сегодня 10:00
В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все

По данному факту прокуратура начала расследование.

Последние новости

В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе
В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Важная информация!

Сегодня 18:22
4
просмотров
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Сегодня 17:44
6
просмотров
Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно
Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно

В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.

Сегодня 17:36
3
просмотров
В Днепре ботсад приглашает горожан на свой день рождения: будет ли свободный вход
В Днепре ботсад приглашает горожан на свой день рождения: будет ли свободный вход

В субботу, 14 октября, ботсад ДНУ отметит свой день рождения.

Сегодня 17:34
2
просмотров
Сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома
Сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома

Осудили мужчину, который под прикрытием функционирования волонтерского фонда выискивал информацию о расположении Сил обороны.

Сегодня 16:56
2
просмотров
В Днепре деревья «обкололи» десятками использованных шприцев
В Днепре деревья «обкололи» десятками использованных шприцев

В Днепре на жилом массиве Парус деревья "обкололи" шприцами.

Сегодня 16:20
1
просмотров
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:19
4
просмотров
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем

В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.

Сегодня 15:54
2
просмотров
Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата
Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

Среди регионов прифронтовых Днепропетровщина в лидерах.

Сегодня 15:11
2
просмотров
Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие
Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы жили на нашей территории в VII веке до н.е и занимались земледелием, пахотой, кочевали. Скифы считали, что должны обеспечить умершему комфорт в загробном мире такой же, какой он имел в…

Сегодня 14:32
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх