Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР

Как сообщили в Главном управлении разведки, российские спецслужбы передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.
Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в москву, – говорится в сообщении ГУР.
Отмечается, что очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.
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Напомним, ранее мы писали, что армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны.
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