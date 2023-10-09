Россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины.

Как сообщили в Главном управлении разведки, российские спецслужбы передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в москву, – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

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Напомним, ранее мы писали, что армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны.

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