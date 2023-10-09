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  • У харківському “Фельдман Екопарку” невідомі отруїли тварин миш’яком: загинули всі

У харківському “Фельдман Екопарку” невідомі отруїли тварин миш’яком: загинули всі

Сьогодні 10:00
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За даним фактом прокуратура почала розслідування.

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У харківському “Фельдман Екопарку” невідомі отруїли всіх тварин з контактної зони для дітей. 

Про це повідомили на сторінці екопарку у Facebook.

У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було, – йдеться у повідомленні.

В екопарку повідомили, що вже отримали результати розтину. За результатами експертизи, тварин отруїли миш’яком.

Розтин показав, що тварин отруїли миш’яком. Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це – чергова ланка. Заяву до поліції ми подали, сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин, – зазначили в екопарку.

Новости Днепра про У харківському

Згодом у поліції підтвердили загибель тварин в екопарку.

Новости Днепра про У харківському

Крім того, Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 КК України).

За даними прокуратури, від отруєння загинули 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю «Бал хризантем».

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються причетні до злочину особи.

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