Рівень води в Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав на 7 метрів

Каховське водосховище стрімко міліє.

Як повідомили в Укргідроенерго, за добу рівень води в Каховському водосховищі знизився на метр. Усього з 6 червня, з моменту коли підірвали Каховську ГЕС, у районі Нікополя водойма обміліла вже більше ніж на 7 метрів.

Станом на 08:00 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35. Знижується рівень води в Дніпрі й біля затопленого Херсона. Наразі цей показник становить 4,18 метра. За добу показник знизився на 0,54 м.

Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину.

Зазначається, що на ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, триває обміління.

Нагадаємо, раніше в Міндовкілля повідомили, що загальні збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 55 мільярдів гривень. А поблизу Нікополя через обміління водосховища просіла залізнична дорога.

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