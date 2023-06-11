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Уровень воды в Каховском водохранилище возле Никополя упал на 7 метров

Сегодня 09:20
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Каховское водохранилище стремительно мелеет.

Новости Днепра про Уровень воды в Каховском водохранилище возле Никополя упал на 7 метров

Как сообщили в Укргидроэнерго, за сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился на метр. Всего с 6 июня, с момента подрыва Каховской ГЭС, в районе Никополя водоем обмелел уже более чем на 7 метров.

По состоянию на 08.00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. Снижается уровень воды в Днепре и возле затопленного Херсона. Сейчас этот показатель составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 метра.

Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час.

Отмечается, что на участках Днепра, питающих водой Северокрымский канал, идет обмеление.

Напомним, ранее в профильном министерстве сообщили, что общий ущерб для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС составляет 55 миллиардов гривен. А вблизи Никополя из-за обмеления водохранилища просела железная дорога.

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