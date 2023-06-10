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  • Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)

Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)

Сьогодні 19:39
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Поблизу Нікополя через підрив Каховської ГЕС просіла ціла ділянка із залізничним полотном.

Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)

На щастя, це вдалося вчасно виявити та завдяки цьому уникнути трагедій.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рогу, Апостолова, Тимкова ми обмежуємо до Чортомлика. Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус. На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рогу о 21:00. Відправка потяга №76/75 Кривий Ріг — Київ затримується орієнтовно на 50 хвилин для пересадки нікопольців, – йдеться у повідомленні. 

В “Укрзалізниці” зазначили, що на відновлення залізничного полотна потрібно приблизно три дні.

Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали: Підрив Каховської ГЕС: стала відома орієнтовна сума збитків довкіллю.

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Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)Українська Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)Русский

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