Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла залізна дорога (ФОТО)

На щастя, це вдалося вчасно виявити та завдяки цьому уникнути трагедій.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рогу, Апостолова, Тимкова ми обмежуємо до Чортомлика. Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус. На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рогу о 21:00. Відправка потяга №76/75 Кривий Ріг — Київ затримується орієнтовно на 50 хвилин для пересадки нікопольців, – йдеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” зазначили, що на відновлення залізничного полотна потрібно приблизно три дні.
Нагадаємо, раніше ми писали: Підрив Каховської ГЕС: стала відома орієнтовна сума збитків довкіллю.
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