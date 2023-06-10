Підрив Каховської ГЕС: стала відома орієнтовна сума збитків довкіллю

Підрив Каховської ГЕС завдав великої шкоди довкіллю, тільки орієнтовна сума збитків становить 55 мільярдів гривень.

Про це повідомив у Facebook міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб. км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися, – йдеться в повідомленні.

Стрілець також наголошує, що склалася критична ситуація у нацпарках. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк “Нижньодніпровський”. Продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” – на 4,2 метри та “Кам’янська Січ” – на 6 метрів. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова, – зазначив Стрілець.

Міністр також додав, що екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків.

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