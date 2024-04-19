Ракетна атака на Дніпро 19 квітня: у поліції показали, як рятували людей з ураженої п’ятиповерхівки

У поліції показали, як евакуювали людей з ураженої п'ятиповерхівки.

Зранку 19 квітня РФ атакувала Дніпро та область ракетами і ударними безпілотниками. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих, серед них троє – діти, ще 29 людей отримали поранення. У Нацполіції показали, як разом з рятувальниками допомагали жителям ураженої п’ятиповерхівки в Дніпрі.

У будинку виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Зараз поліція працює на місці події та надає допомогу постраждалим. Поліцейські допомагають евакуйовувати людей з пошкодженого будинку. Крім цього, поруч з місцем ворожого удару правоохоронці приймають заяви громадян – тут розгорнуто мобільний пункт поліції, куди можна звернутися за допомогою. Місця “прильотів” обстежують криміналісти та вибухотехніки, а правоохоронці проводять поквартирний обхід, аби зафіксувати руйнування та допомогти людям. Звертаємось до мешканців Дніпра! Плануйте свій маршрут завчасно – рух по автодорогах міста в районі влучань тимчасово перекритий. Крім житлового будинку, у Дніпрі пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, – заувадили в поліції.

Крім Дніпра також атакували також Павлоград, Кривий Ріг, Синельникове, Дніпро, Нікополь та Нікопольський район.

У Синельниковому через російську атаку загинули мирні мешканці, серед яких – діти. Також є постраждалі. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки. У Кривому Розі внаслідок ворожого удару руйнувань зазнав інфраструктурний об’єкт, постраждали люди. заявили про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру компанії на Дніпропетровщині. Вокзал у Дніпрі тимчасово призупиняв роботу. Нагадаємо, в Укрзалізниці ранішепро цілеспрямовану атаку на інфраструктуру компанії на Дніпропетровщині. Вокзал у Дніпрі тимчасово призупиняв роботу.

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