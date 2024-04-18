Погризла передпліччя до крові: у Дніпрі на літню жінку напала собака

Днями до “швидкої” надійшов виклик до людини, яку вкусила собака, повідомив медик Новокодацької підстанції Влад Боднюк. Приїхавши за вказаною адресою, фельдшери побачили літню жінку, у якої було поранене передпліччя.
Як розповіла медикам постраждала, на неї накинулася собака та вкусила за передпліччя.
По приїзду на виклик медик виявила артеріальну кровотечу з судин правого передпліччя. Не втрачаючи часу негайно було накладено артеріальний джгут та бандаж на рвану рану м’яких тканин, проведено знеболення, інфузійну та кисневу терапію, – розповів медик.
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