Погризла передпліччя до крові: у Дніпрі на літню жінку напала собака

На жительку Дніпра напала собака.

Днями до “швидкої” надійшов виклик до людини, яку вкусила собака, повідомив медик Новокодацької підстанції Влад Боднюк. Приїхавши за вказаною адресою, фельдшери побачили літню жінку, у якої було поранене передпліччя.

Як розповіла медикам постраждала, на неї накинулася собака та вкусила за передпліччя.

По приїзду на виклик медик виявила артеріальну кровотечу з судин правого передпліччя. Не втрачаючи часу негайно було накладено артеріальний джгут та бандаж на рвану рану м’яких тканин, проведено знеболення, інфузійну та кисневу терапію, – розповів медик.

Літню жінку, з діагнозом рвана рана лівого передпліччя та артеріальна кровотеча, ушпиталили до профільного медзакладу. Нині життю дніпрянки нічого не загрожує.

Медики закликають не забувати про правила поводження з собаками.

Не заходьте на ті території, що охороняються собаками, без супроводу осіб, здатних контролювати їх. Уникайте скупчення зграй, обходьте їх іншим шляхом. Не потрібно повертатися спиною, відвертати різко голову, дивитися пильно на тварину. Якщо зустріли собаку разом з її господарем, то необхідно обов’язково спитати дозволу, перш ніж гладити тварину. Не робіть швидких метушливих рухів й не підходьте до собаки ззаду. Найчастіше незнайомі собаки підходять для того, щоб обнюхати і піти далі у своїх справах. Тому треба залишатися спокійним, уникати прямого погляду в очі та ні в якому разі не бігти, оскільки, це інстинктивна реакція на небезпеку. Ніколи не дражніть собаку, не чіпайте її миски, їжу, іграшки, місце відпочинку. Якщо собака йде із господарем, але без намордника й повідця, не робіть різких жестів в сторону власника, адже це може спровокувати захисну реакцію. Інколи собака проявляє ігрову поведінку, яку непідготовленій людині складно відрізнити від агресивної. Якщо Ви не впевнені в намірах собаки, зберігайте спокій, не розмовляйте з нею та не провокуйте активними рухами.

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