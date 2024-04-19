Ракетная атака на Днепр 19 апреля: в полиции показали, как спасали людей с поврежденной пятиэтажки

Утром 19 апреля РФ атаковала Днепр и область ракетами и ударными беспилотниками. Пока известно о девяти погибших, среди них трое — дети, еще 29 человек получили ранения. В Нацполиции показали, как вместе со спасателями помогали жителям пораженной ракетой пятиэтажки в Днепре.
В доме возник пожар, его ликвидировали спасатели. Сейчас полиция работает на месте происшествия и оказывает помощь пострадавшим. Полицейские помогают эвакуировать людей из поврежденного дома. Кроме этого, рядом с местом вражеского удара правоохранители принимают заявления граждан — здесь развернут мобильный пункт полиции, куда можно обратиться за помощью.
Места прилетов обследуют криминалисты и взрывотехники, а правоохранители проводят поквартирный обход, чтобы зафиксировать разрушения и помочь людям.
Обращаемся к жителям Днепра! Планируйте свой маршрут заранее – движение по автодорогам города в районе попаданий временно перекрыто. Кроме жилого дома, в Днепре повреждены два инфраструктурных объекта, — заметили в полиции.
Кроме Днепра также атаковали Павлоград, Кривой Рог, Синельниково, Днепр, Никополь и Никопольский район.
В Синельниково из-за российской атаки погибли мирные жители, среди которых – дети. Также есть пострадавшие. Разрушены и повреждены частные жилые дома.
В Кривом Роге в результате вражеского удара разрушений испытал инфраструктурный объект, пострадали люди.
Напомним, в Укрзализныце ранее заявили о целенаправленной атаке на инфраструктуру компании на Днепропетровщине. Вокзал в Днепре временно приостанавливал работу.
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