У Дніпрі кількість поранених через ракетний удар зросла до 20

У Дніпрі до 20 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару.

Кількість поранених через масовану ракетну атаку по Дніпру та області зросла до 29, оновлені дані повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини. Загинули восьмеро людей.

Зокрема, у Дніпрі загинули дві людини, 20 поранених. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, інфраструктурні об’єкти.

У Синельниковому загинули шестеро, серед них двоє дітей. Поранено шестеро людей, серед них – одну дитину. Пошкоджено приватні будинки.

На Криворіжжі поранено троє. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт. У Павлограді пошкоджено підприємство.

Решта інформації про жертв та руйнування ще уточнюється, адже триває пошуково-рятувальна операція.

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