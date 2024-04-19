У Дніпрі кількість поранених через ракетний удар зросла до 20

Кількість поранених через масовану ракетну атаку по Дніпру та області зросла до 29, оновлені дані повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини. Загинули восьмеро людей.
Зокрема, у Дніпрі загинули дві людини, 20 поранених. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, інфраструктурні об’єкти.
У Синельниковому загинули шестеро, серед них двоє дітей. Поранено шестеро людей, серед них – одну дитину. Пошкоджено приватні будинки.
На Криворіжжі поранено троє. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт. У Павлограді пошкоджено підприємство.
Решта інформації про жертв та руйнування ще уточнюється, адже триває пошуково-рятувальна операція.
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