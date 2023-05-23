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  • «Премія Дарвіна чекає»: у Дніпрі по даху недобудови на бульварі Слави бродили підлітки

«Премія Дарвіна чекає»: у Дніпрі по даху недобудови на бульварі Слави бродили підлітки

Сьогодні 10:59
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У Дніпрі діти знову бродять по даху недобудови на Перемозі.

Новости Днепра про «Премія Дарвіна чекає»: у Дніпрі по даху недобудови на бульварі Слави бродили підлітки

У Дніпрі на даху недобудови на бульварі Слави знову помітили дітей-екстремалів. Дніпряни, які зафільмували небезпечні розваги стверджують, що декілька 15-річних школярів видерлися наверх та бродять на краю будинку. 

На відео, яке опублікували в телеграм-каналі “ХДніпро” видно хлопця, який підходить до краю одного із недобудованих поверхів та дивиться вниз. 

Премія Дарвіна чекає, – коментують відео дніпряни.

У коментарях під відео дніпряни кажуть, що постійно тут бачать підлітків, які шукають екстриму та звинувачують у такій поведінці школярів батьків, які не знайшли чим зайняти своїх дітей, які від нудьги залазять на високі недобудови. 

А інші жартують і кажуть, що коментатори і самі в дитинстві лазили по недобудовам. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про підлітків, які видерлися на дах недобудови, щоб зробити фото. Крім цього, ми інформували про те, що на Перемозі планують добудувати проблемний елітний довгобуд.

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Новости Днепра про «Премія Дарвіна чекає»: у Дніпрі по даху недобудови на бульварі Слави бродили підліткиУкраїнська Новости Днепра про «Премія Дарвіна чекає»: у Дніпрі по даху недобудови на бульварі Слави бродили підліткиРусский

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