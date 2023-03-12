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  • Роблять “ефектні” фото: у Дніпрі діти видерлися на дах недобудови на Перемозі (ВІДЕО)

Роблять “ефектні” фото: у Дніпрі діти видерлися на дах недобудови на Перемозі (ВІДЕО)

Сьогодні 19:04
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У Дніпрі діти видерлися на недобудову заради фото.

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На житловому масиві Перемога-6 знову помітили дітей, які гуляють на даху недобудови на бульварі Слави. За словами місцевих мешканців, школярі ходять по краю балок та фотографуються. Небезпечні розваги зафільмували на телефон.

Відео опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.

На щастя, з дітьми все гаразд і вони не стали жертвами нещасного випадку. Зазначимо, що це не вперше коли школярі залазять на недобудови та закинуті будівлі. Раніше компанію підлітків помітили на даху старого Міжшкільного комбінату, а у Кривому Розі 13-річний хлопчик грав у закинутій будівлі та зірвався з висоти третього поверху.

Ми ж закликаємо не ризикувати життям заради фото. 

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