Поблизу П’ятихаток водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: його діставали рятувальники

Сьогодні, 14 липня, на автошляху М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине поблизу міста П’ятихатки сталася аварія.
Там водій вантажного мікроавтобуса Volkswagen LT 35 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водія заблокувало в пошкодженому авто.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 05:52.
Рятувальники, прибувши на місце, за допомогою гідравлічного інструмента деблокували 27-річного водія. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Криворізькій трасі на в’їзді до Дніпра сталася аварія: збирається затор. Також читайте: на Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО).
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