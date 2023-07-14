Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 14 липня, у Кривому Розі у виробничих цілях буде проведено три планових вибухи:
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, виробничі вибухи контролюються фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.
Але у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!
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