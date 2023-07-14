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Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні 09:40
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Без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 14 липня, у Кривому Розі у виробничих цілях буде проведено три планових вибухи:

  • об 11:00 – у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район),
  • о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),
  • о 14:00 – у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, виробничі вибухи контролюються фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.

Але у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!

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