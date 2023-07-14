Сержик, Ірада та Джавеліна: якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині

Батьки новонароджених дітей на Дніпропетровщині дивують креативом.

Про це повідомили на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

В управлінні юстиції зібрати найнезвичайніші імена, якими називали маленьких українців.

Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена: Аміхрон, Василь, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркіян, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Оріон, Свєтозар.

Дівчаток називали так: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Єва-Меланія, Ірада, Іларія, Джавеліна, Католея, Квітослава, Лукерія, Ляля, Мальвіна, Неля, Персида.

Водночас найпопулярнішими іменами стали Вікторія та Мирослава.

Серед найбільш поширених імен для хлопчиків обирали: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев, Марк, Матвій, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Тимур, Тимофій, Ярослав.

А ось дівчаток часто називали так: Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина (Дар’я), Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна, Софія, Соломія.

Читайте також:

Українська

Автор: