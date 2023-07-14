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  • Сержик, Ірада та Джавеліна: якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 

Сержик, Ірада та Джавеліна: якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 

Сьогодні 10:12
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Батьки новонароджених дітей на Дніпропетровщині дивують креативом.

Новости Днепра про Сержик, Ірада та Джавеліна: якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 

Про це повідомили на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

В управлінні юстиції зібрати найнезвичайніші імена, якими називали маленьких українців. 

Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена: Аміхрон, Василь, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркіян, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Оріон, Свєтозар.

Дівчаток називали так: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Єва-Меланія, Ірада, Іларія, Джавеліна, Католея, Квітослава, Лукерія, Ляля, Мальвіна, Неля, Персида.

Водночас найпопулярнішими іменами стали Вікторія та Мирослава. 

Серед найбільш поширених імен для хлопчиків обирали: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев, Марк, Матвій, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Тимур, Тимофій, Ярослав.

А ось дівчаток часто називали так: Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина (Дар’я), Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна, Софія, Соломія.

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