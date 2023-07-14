Сержик, Ірада та Джавеліна: якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 

Про це повідомили на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
В управлінні юстиції зібрати найнезвичайніші імена, якими називали маленьких українців.
Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена: Аміхрон, Василь, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркіян, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Оріон, Свєтозар.
Дівчаток називали так: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Єва-Меланія, Ірада, Іларія, Джавеліна, Католея, Квітослава, Лукерія, Ляля, Мальвіна, Неля, Персида.
Водночас найпопулярнішими іменами стали Вікторія та Мирослава.
Серед найбільш поширених імен для хлопчиків обирали: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев, Марк, Матвій, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Тимур, Тимофій, Ярослав.
А ось дівчаток часто називали так: Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина (Дар’я), Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна, Софія, Соломія.
Читайте також:
Автор:
Без паніки!
Потрібна ваша допомога!
Без паніки!
Сьогодні вранці, 13 липня, на вулиці Кооперативна у Підгородньому сталася…