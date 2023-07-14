Возле Пятихаток водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет: его доставали спасатели

Водителя заблокировало в поврежденном авто.

Сегодня, 14 июля, на автодороге М-04 Знаменка-Луганск-Изварино возле города Пятихатки произошла авария.

Там водитель грузового микроавтобуса Volkswagen LT 35 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водителя заблокировало в поврежденном авто.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:52.

Спасатели, прибыв на место, с помощью гидравлического инструмента деблокировали 27-летнего водителя. Его госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что на Криворожской трассе на въезде в Днепр произошла авария: собирается пробка. Также читайте: на Днепропетровщине на трассе Mazda съехала в кювет и загорелась (ФОТО).

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