На Криворізькій трасі на в’їзді до Дніпра сталася аварія: збирається затор

Будьте уважні!

Сьогодні, 14 липня, на в’їзді в місто з Криворізької траси сталася аварія.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Подробиць ДТП, як і інформації про постраждалих поки немає.

Але на цій ділянці дороги збирається затор. Враховуйте це під час поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО).

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