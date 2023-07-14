На Криворізькій трасі на в’їзді до Дніпра сталася аварія: збирається затор

Сьогодні, 14 липня, на в’їзді в місто з Криворізької траси сталася аварія.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Подробиць ДТП, як і інформації про постраждалих поки немає.
Але на цій ділянці дороги збирається затор. Враховуйте це під час поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО).
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