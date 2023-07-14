На Дніпропетровщині на трасі Mazda з’їхала в кювет та загорілася (ФОТО)

Довелося викликати рятувальників.

Учора, 13 липня, на вулиці Перемоги села Іванівка Дніпровського району горів автомобіль Mazda CX-7.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:35.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій іномарки не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. У результаті авто загорілося – вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон легковика.

Пожежу локалізували о 18:42 та ліквідували о 18:49. Вогонь повністю знищив легковий автомобіль.

Площа пожежі склала 10 кв. м.

До місця події залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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