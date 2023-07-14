В Днепропетровской области на трассе Mazda съехала в кювет и загорелась (ФОТО)

Пришлось вызвать спасателей.

Вчера, 13 июля, на улице Победы села Ивановка Днепровского района горел автомобиль Mazda CX-7.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:35.

Прибыв на место, спасатели установили, что водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В результате авто загорелось – огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки.

Пожар локализовали в 18:42 и ликвидировали в 18:49. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль.

Площадь пожара составила 10 кв. м.

К месту происшествия привлекли 4 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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