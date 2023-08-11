Поблизу Дніпра через удар блискавки горів будинок (ВІДЕО)

Негода вирує на Дніпропетровщині.

У п’ятницю, на Дніпропетровщині вирувала негода. У Синельниківському районі випав град розміром з перепелине яйце, а у Підгородному через удар блискавки загорівся приватний будинок.

У мережі опублікували відео палаючої хати. За словами очевидців, будівля спалахнула під час потужної грози, яка вирувала сьогодні вдень. Судячи з відео, яке ширять місцеві, після удару блискавки загорівся. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

На місці працювали рятувальники, тож чекаємо звіт від ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов на Дніпропетровщині. Зранку через сильний дощ у Дніпрі затопило кілька вулиць, а у Синельникове випав град розміром з яйце.

Читайте також:

Українська

Автор: