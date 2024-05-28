Свічки та мисочки для їжі: Дніпрі на Поля утворюється нове кладовище домашніх тварин (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля з'являється стихійний цвинтар домашніх тварин.

На проспекті Олександра Поля біля одного із дерев з’явилася могила тварини. Хтось поховав тут свого улюбленого кота. Власник чотирилапого ймовірно дуже його любив і вклав всю душу в оздоблення імпровізованого меморіалу.

Крім фото господар померлого кота приніс дві мисочки для їжі, склянку для води та вазон з квітами у формі лисички. Поруч також поставили свічку, а саме місце поховання засипали чимось схожим на білий рис.

Зауважимо, це вже не вперше, коли в Дніпрі з’являються стихійні цвинтарі домашніх тварин. Великі зоонекрополі є на Червоному Камені, Парусі та Перемозі. Раніше на колишньому проспекті Гагаріна навіть поставили табличку, яка сповіщала про заборону облаштування на газоні могил домашніх тварин.

Чи можна ховати домашніх тварин у межах міста?

Що робити, якщо ваша домашня тварина померла

Якщо ваш улюбленець помер, то необхідно звернутися до КП “Зооконтроль”. Після цього машина, яка обладнана морозильною камерою, забере тіло тварини. Пізніше його відвезуть за межі міста та кремують.

Щоправда, за утилізацію тіла потрібно заплатити. Прейскурант можна знайти на сайті міськради, або звернувшись до “Зооконтролю”. Для пільгових категорій населення: пенсіонерів, учасників АТО, багатодітних сімей, чорнобильців, це зроблять безкоштовно.

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