Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф’юрі

У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф’юрі

Сьогодні 11:05
просмотров

У Новомосковську на Дніпропетровщині пройшов благодійний боксерський турнір.

Новости Днепра про У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф'юрі

У Новомосковську провели благодійне бійцівське шоу, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Спортсмени змагалися у легкій, середній та важкій вазі. Загалом показали шість боксерських поєдинків, ще п’ять – “на голих кулаках”. 

Під час турніру розіграли цікавий лот – рукавички з підписом суперчемпіона Олександра Усика, в яких він готувався до бою з Тайсоном Ф’юрі. Усика на турнірі не було, але боксер знайшов час, аби звернутися до учасників поєдинків онлайн.

За рукавички вторгували 1 мільйон 451 тисячу гривень.

Загалом зібрали понад 2 млн грн. Гроші підуть на системи РЕБ для однієї з бригад тероборони. Частину суми направлять на підтримку сімей, які перебувають в зоні бойових дій.

Новости Днепра про У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф'юрі

Читайте також:

Новости Днепра про У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф'юріУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Свічки та мисочки для їжі: Дніпрі на Поля утворюється нове кладовище домашніх тварин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    Свічки та мисочки для їжі: Дніпрі на Поля утворюється нове кладовище домашніх тварин (ФОТО)

    У Дніпрі на проспекті Олександра Поля з'являється стихійний цвинтар домашніх…

    На Дніпропетровщині через борги продають ГЗК Фірташа за 666 млн грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:34
    На Дніпропетровщині через борги продають ГЗК Фірташа за 666 млн грн

    ГЗК у Вільногірську на Дніпропетровщині продають через борги.

    У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:59
    У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

    Вчора, 27 травня, жителі міста спостерігали за тим, як вулицями…

    У Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим
    Новини Дніпра
    Вчора 21:54
    У Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим

    У Дніпрі водія без прав вдруге піймали за перевищення швидкісного…

    Наверх