У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф’юрі

У Новомосковську на Дніпропетровщині пройшов благодійний боксерський турнір.

У Новомосковську провели благодійне бійцівське шоу, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Спортсмени змагалися у легкій, середній та важкій вазі. Загалом показали шість боксерських поєдинків, ще п’ять – “на голих кулаках”.

Під час турніру розіграли цікавий лот – рукавички з підписом суперчемпіона Олександра Усика, в яких він готувався до бою з Тайсоном Ф’юрі. Усика на турнірі не було, але боксер знайшов час, аби звернутися до учасників поєдинків онлайн.

За рукавички вторгували 1 мільйон 451 тисячу гривень.

Загалом зібрали понад 2 млн грн. Гроші підуть на системи РЕБ для однієї з бригад тероборони. Частину суми направлять на підтримку сімей, які перебувають в зоні бойових дій.

Читайте також:

Українська

Автор: