У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф’юрі

У Новомосковську провели благодійне бійцівське шоу, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Спортсмени змагалися у легкій, середній та важкій вазі. Загалом показали шість боксерських поєдинків, ще п’ять – “на голих кулаках”.
Під час турніру розіграли цікавий лот – рукавички з підписом суперчемпіона Олександра Усика, в яких він готувався до бою з Тайсоном Ф’юрі. Усика на турнірі не було, але боксер знайшов час, аби звернутися до учасників поєдинків онлайн.
За рукавички вторгували 1 мільйон 451 тисячу гривень.
Загалом зібрали понад 2 млн грн. Гроші підуть на системи РЕБ для однієї з бригад тероборони. Частину суми направлять на підтримку сімей, які перебувають в зоні бойових дій.
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