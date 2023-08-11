Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

Сегодня 17:26
просмотров

Ненастье бушует на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

В пятницу, на Днепропетровщине бушевала непогода. В Синельниковском районе выпал град размером с перепелиное яйцо, а в Подгородном из-за удара молнии загорелся частный дом.

В сети опубликовали видео горящего дома. По словам очевидцев, здание вспыхнуло во время мощной грозы, бушующей сегодня днем. Судя по видео, которое репостят местные, хата загорелась после удара молнии. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

На месте работали спасатели, поэтому ждем отчет от ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Днепропетровской области. Утром из-за сильного дождя в Днепре затопило несколько улиц, а в Синельникове выпал град размером с яйцо.

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать
Новости Днепра
Сегодня 17:23
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В…

В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:18
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)

Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить…

Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 16:26
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте…

В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны
Новости Днепра
Сегодня 16:00
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

Готовьтесь!

Последние новости

В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети
В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Сегодня слишком "аварийный" день...

Сегодня 18:00
4
просмотров
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.

Сегодня 17:23
6
просмотров
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)

Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить себе настроение маленькими цветущими солнышками.

Сегодня 17:18
6
просмотров
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.

Сегодня 16:26
3
просмотров
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

В Днепре продолжается большой молодежный форум.

Сегодня 16:11
3
просмотров
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

Готовьтесь!

Сегодня 16:00
14
просмотров
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

В Днепре патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся мальчику.

Сегодня 15:24
5
просмотров
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Сегодня 15:15
7
просмотров
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек

В Днепре орудует стая собак, которая каждую ночь разрывает животных.

Сегодня 14:36
4
просмотров
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон

Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.

Сегодня 14:05
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх