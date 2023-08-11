Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

В пятницу, на Днепропетровщине бушевала непогода. В Синельниковском районе выпал град размером с перепелиное яйцо, а в Подгородном из-за удара молнии загорелся частный дом.
В сети опубликовали видео горящего дома. По словам очевидцев, здание вспыхнуло во время мощной грозы, бушующей сегодня днем. Судя по видео, которое репостят местные, хата загорелась после удара молнии. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
На месте работали спасатели, поэтому ждем отчет от ГСЧС.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Днепропетровской области. Утром из-за сильного дождя в Днепре затопило несколько улиц, а в Синельникове выпал град размером с яйцо.
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