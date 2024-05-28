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У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

Сьогодні 08:59
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Вчора, 27 травня, жителі міста спостерігали за тим, як вулицями Дніпра катається незвичний кабріолет, імовірно, вироблений вручну.

Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

Відео та фотографії з цим дивовижним автомобілем розповсюджилися у місцевих Telegram-каналах. На них видно, як молоді чоловіки, гучно ввімкнувши популярну музику, насолоджуються прогулянкою на ВАЗ, який невідомі переробили в кабріолет. 

Щоправда, механічні властивості машини після переробки, мабуть, не збереглися, тому довелося штовхати її руками. 

Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

На одному з поширених відео під час поїздки хлопці перестрибували з одного ВАЗу на цей “Жигулі-кабріолет” та знімали це на відео, що не є безпечним

А після недовгого катання, авто залишили недалеко від супермаркета “Varus” на вулиці Богомаза.

Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

Згодом, увечері Telegram-канал “Дніпро Оперативний” поділився відео, на якому видно, що поліцейські вилучили модне авто. До речі, також можна помітити, що навіть під час поїздки з патрульними, хтось досі сидів у “салоні” та не хотів покидати такий диво-винахід.

Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

Раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим.

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Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталосьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталосьРусский

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