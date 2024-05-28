У Дніпрі минулої доби помітили незвичайний автомобіль: що з ним сталось

Відео та фотографії з цим дивовижним автомобілем розповсюджилися у місцевих Telegram-каналах. На них видно, як молоді чоловіки, гучно ввімкнувши популярну музику, насолоджуються прогулянкою на ВАЗ, який невідомі переробили в кабріолет.
Щоправда, механічні властивості машини після переробки, мабуть, не збереглися, тому довелося штовхати її руками.
На одному з поширених відео під час поїздки хлопці перестрибували з одного ВАЗу на цей “Жигулі-кабріолет” та знімали це на відео, що не є безпечним.
А після недовгого катання, авто залишили недалеко від супермаркета “Varus” на вулиці Богомаза.
Згодом, увечері Telegram-канал “Дніпро Оперативний” поділився відео, на якому видно, що поліцейські вилучили модне авто. До речі, також можна помітити, що навіть під час поїздки з патрульними, хтось досі сидів у “салоні” та не хотів покидати такий диво-винахід.
Раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим.
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