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На Дніпропетровщині через борги продають ГЗК Фірташа за 666 млн грн

Сьогодні 10:34
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ГЗК у Вільногірську на Дніпропетровщині продають через борги.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через борги продають ГЗК Фірташа за 666 млн грн

На сайті “Prozorro.Продажі” виставили на продаж Мотронівський ГЗК, що розташований у Вільногірську на Дніпропетровщині. Торги організував державник банк “Ощадбанк”. Зазначається, що потенційний покупець отримає договори застави поруки та іпотеки та права вимоги до позичальника за кредитним договором. А також збагачувальну фабрику “Південна” площею 4623,20 кв. м, а також 77 одиниць обладнання та 43 одиниці спеціальної техніки та обладнання для фільтрації палива і виготовлення бетоносумішей.

Майно Мотронівського ГЗК наразі перебуває у власності Group DF Дмитра Фірташа.

Стартова вартість лота – 666,4 млн грн.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через борги продають ГЗК Фірташа за 666 млн грн

Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат займається виробництвом цирконієвого, рутилового та ільменітового концентратів. Власником є Group DF Дмитра Фірташа. Комбінат розташований у Вільногірську Дніпропетровської області.

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