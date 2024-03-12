Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цієї будівлі.
Власником будинку був власник цегельного заводу Фердинанд Андерегг.
На вулиці Олександрівській у 1880-х роках він збудував двоповерховий будинок у стилі ренесанс із безліччю колон, арок, статуй жінок на фасаді, з кутовими вежами.
До цього на місці особняка знаходилась перша губернська бібліотека, але згоріла, а ділянку викупив власник цегельного заводу.
Кілька років будівля Андерегга була найвищою на всій вулиці. Але прожив в цьому домі його власник недовго.
1904 року Андерегг продав будинок Катеринославському повітовому земству. Сам він поїхав із міста, але куди – ніхто не знає.
З 1933 року у будівлі розміщувався міський шкірно-венерологічний диспансер.
Після Другої світової війни особняк втратив кутову вежу, лишився декількох статуй на фасаді та левів, які прикрашали вхід до будівлі.
У середині 2010-х років старовинний особняк було визнано аварійним і диспансер перевели в інше приміщення.
Декілька років приміщення стояло закритим і потихеньку руйнувалося.
2017 року особняк реконструювали.
Було відновлено фасад, інтер’єр та відреставровано ліпнину на стелях. 2018 року тут відкрилася єпархія та церква.
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Ирина
Автор:
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