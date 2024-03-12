Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Церква на честь ікони Божої Матері «Несподівана радість» знаходиться у самому центрі Дніпра – на одному із перехресть вулиці Січових Стрільців. Розташовується храм та єпархія ПЦУ в одному з найстаріших та найнезвичайніших будинків міста – особняку Андерегга.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цієї будівлі.

Власником будинку був власник цегельного заводу Фердинанд Андерегг.

На вулиці Олександрівській у 1880-х роках він збудував двоповерховий будинок у стилі ренесанс із безліччю колон, арок, статуй жінок на фасаді, з кутовими вежами.

До цього на місці особняка знаходилась перша губернська бібліотека, але згоріла, а ділянку викупив власник цегельного заводу.

Кілька років будівля Андерегга була найвищою на всій вулиці. Але прожив в цьому домі його власник недовго.

1904 року Андерегг продав будинок Катеринославському повітовому земству. Сам він поїхав із міста, але куди – ніхто не знає.

З 1933 року у будівлі розміщувався міський шкірно-венерологічний диспансер.

Після Другої світової війни особняк втратив кутову вежу, лишився декількох статуй на фасаді та левів, які прикрашали вхід до будівлі.

У середині 2010-х років старовинний особняк було визнано аварійним і диспансер перевели в інше приміщення.

Декілька років приміщення стояло закритим і потихеньку руйнувалося.

2017 року особняк реконструювали.

Було відновлено фасад, інтер’єр та відреставровано ліпнину на стелях. 2018 року тут відкрилася єпархія та церква.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: