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  • Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Сьогодні 12:52
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Церква на честь ікони Божої Матері «Несподівана радість» знаходиться у самому центрі Дніпра – на одному із перехресть вулиці Січових Стрільців. Розташовується храм та єпархія ПЦУ в одному з найстаріших та найнезвичайніших будинків міста – особняку Андерегга.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цієї будівлі.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Власником будинку був власник цегельного заводу Фердинанд Андерегг.

На вулиці Олександрівській у 1880-х роках він збудував двоповерховий будинок у стилі ренесанс із безліччю колон, арок, статуй жінок на фасаді, з кутовими вежами.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

До цього на місці особняка знаходилась перша губернська бібліотека, але згоріла, а ділянку викупив власник цегельного заводу.

 Кілька років будівля Андерегга була найвищою на всій вулиці. Але прожив в цьому домі його власник недовго.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

1904 року Андерегг продав будинок Катеринославському повітовому земству. Сам він поїхав із міста, але куди – ніхто не знає.

З 1933 року у будівлі розміщувався міський шкірно-венерологічний диспансер.

Після Другої світової війни особняк втратив кутову вежу, лишився декількох статуй на фасаді та левів, які прикрашали вхід до будівлі.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

У середині 2010-х років старовинний особняк було визнано аварійним і диспансер перевели в інше приміщення.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

Декілька років приміщення стояло закритим і потихеньку руйнувалося.

Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі Дніпра

2017 року особняк реконструювали.

Було відновлено фасад, інтер’єр та відреставровано ліпнину на стелях. 2018 року тут відкрилася єпархія та церква.

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Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Особняк, шкірвендиспансер та храм: історія найнезвичайнішого будинку в центрі ДніпраРусский

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