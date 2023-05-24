Нові ділянки TruCAM запрацювали в Дніпрі: перелік локацій, де вимірюють швидкість

У Дніпрі та області слідкуватимуть за швидкістю на дорогах.

Про це повідомили в Патрульній поліції.

Так, з 24 травня в Україні запрацює ще 28 ділянок, де вимірюватимуть швидкість за допомогою приладів TruCAM. Крім цього, ще 24 змінили адреси розташування. Як зауважили патрульні, їх встановлять там, де часто трапляються аварії. Не працюють камери тільки в Луганській та Донецьких областях, а у Запорізькій та Херсонській – частково.

Усього в регіонах України вимірюють швидкість на 327 ділянках.

У Дніпрі таких 9. Де вони розташовані:

вулиця Набережна Перемоги;

проспект Слобожанський;

вулиця Запорізьке шосе;

вулиця Маршала Малиновського;

вулиця Донецьке шосе;

вулиця Набережна Заводська;

вулиця Київська;

вулиця Криворізька;

вулиця Бориса Кротова.

Дніпропетровська область:

траса Н-11 Дніпро-Миколаїв (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (913-959 км та 982-1038 км);

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (200-253 км);

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (424-440 км).

Кривий Ріг:

проспект Миру;

вулиця Січеславська;

вулиця Сергія Колачевського;

вулиця Олексія Солом’яного;

вулиця Чумацький Шлях;

вулиця Ракітіна;

вулиця Вільної Ічкерії;

вулиця Володимира Великого;

Дніпровське шосе.

Павлоград:

вулиця Дніпровська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення, а у Дніпрі запрацювали камери автоматичної фіксації порушень на дорогах.

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