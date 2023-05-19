В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знати - Днепр Инфо
В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знати
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Сегодня 17:51

Отримання прав тепер стане більш зручним та прозорим.

Новости Днепра про В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знати

Про ці зміни йдеться в повідомленні Головного сервісу МВС. 

Так, до кінця цього року дещо змінять процедуру складання екзаменів для водіїв. Зокрема, записатися на практичний іспит можна буде онлайн, а отримати талончик не через термінал в сервісному центрі, а на сайті. 

Крім цього, збільшать терміни оскарження результатів. Тепер повідомити про свою незгоду з оцінкою на іспиті можна протягом 30 днів, а не 3 як зараз. Фіксуватимуть процес складання більш детально. У класах, де перевіряють теорію буде по 4 камери відеонагляду, які крім картинки записуватимуть також звук. Під час практичної частини – буде по 2 реєстратори, з камерою, яка може знімати на 360 градусів. 

А ось в порядок іспитів не зміниться. У теоретичній частині по 20 питань та 20 хвилин, а в практичній – перевірятимуть керування за маршрутом. 

Детальніше про іспити можна дізнатися на САЙТІ

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Новости Днепра про В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знатиУкраїнська Новости Днепра про В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знатиРусский

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