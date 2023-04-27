Сайт Дніпра Новини У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили
У Дніпрі встановили нові камери фіксації автопорушень.
Про це повідомили в патрульній поліції.
Так, з 28 квітня, у Дніпрі порушення швидкісного режиму фіксуватимуть дві нові камери:
вул. Набережна Заводська, 64, направлена в сторону проспекту Свободи (обмеження швидкості 70 км/год); вул. Набережна Перемоги, 38-А, направлена в сторону Пішохідного мосту на Монастирський острів (обмеження швидкості 70 км/год).
Повний перелік камер з адресами можна знайти
ТУТ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі планують
збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах. Читайте також:
Українська Яна Юхименко
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