У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили

У Дніпрі встановили нові камери фіксації автопорушень.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Так, з 28 квітня, у Дніпрі порушення швидкісного режиму фіксуватимуть дві нові камери:

вул. Набережна Заводська, 64, направлена в сторону проспекту Свободи (обмеження швидкості 70 км/год);

вул. Набережна Перемоги, 38-А, направлена в сторону Пішохідного мосту на Монастирський острів (обмеження швидкості 70 км/год).

Повний перелік камер з адресами можна знайти ТУТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі планують збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.

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