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  • Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локаций

Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локаций

Сегодня 12:32
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В Днепре и области будут следить за скоростью на дорогах.

Новости Днепра про Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локаций

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Так, с 24 мая в Украине заработают еще 28 участков, где будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM. Кроме этого, еще 24 изменили адреса местоположения. Как отметили патрульные, их установят там, где часто случаются аварии. Не работают камеры только в Луганской и Донецкой областях, а в Запорожской и Херсонской — частично.

Всего в регионах Украины измеряют скорость на 327 участках.

В Днепре таких 9. Где они расположены:

  • улица Набережная Победы;
  • проспект Слобожанский;
  • улица Запорожское шоссе;
  • улица Маршала Малиновского;
  • улица Донецкое шоссе;
  • улица Набережная Заводская;
  • улица Киевская;
  • улица Криворожская;
  • улица Бориса Кротова.

Днепропетровская область:

  • трасса Н-11 Днепро-Николаев (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);
  • М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино (913-959 км и 982-1038 км);
  • М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (200-253 км);
  • Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (424-440 км).

Кривой Рог:

  • проспект Мира;
  • улица Сичеславская;
  • улица Сергея Колачевского;
  • улица Алексея Соломенного;
  • улица Млечный Путь;
  • улица Ракитина;
  • улица Свободной Ичкерии;
  • улица Владимира Великого;
  • Днепровское шоссе.

Павлоград:

  • улица Днепровская.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине будет изменена процедура получения водительского удостоверения, а в Днепре заработали камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах.

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Новости Днепра про Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локацийУкраїнська Новости Днепра про Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локацийРусский

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