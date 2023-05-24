Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локаций

В Днепре и области будут следить за скоростью на дорогах.

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Так, с 24 мая в Украине заработают еще 28 участков, где будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM. Кроме этого, еще 24 изменили адреса местоположения. Как отметили патрульные, их установят там, где часто случаются аварии. Не работают камеры только в Луганской и Донецкой областях, а в Запорожской и Херсонской — частично.

Всего в регионах Украины измеряют скорость на 327 участках.

В Днепре таких 9. Где они расположены:

улица Набережная Победы;

проспект Слобожанский;

улица Запорожское шоссе;

улица Маршала Малиновского;

улица Донецкое шоссе;

улица Набережная Заводская;

улица Киевская;

улица Криворожская;

улица Бориса Кротова.

Днепропетровская область:

трасса Н-11 Днепро-Николаев (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);

М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино (913-959 км и 982-1038 км);

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (200-253 км);

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (424-440 км).

Кривой Рог:

проспект Мира;

улица Сичеславская;

улица Сергея Колачевского;

улица Алексея Соломенного;

улица Млечный Путь;

улица Ракитина;

улица Свободной Ичкерии;

улица Владимира Великого;

Днепровское шоссе.

Павлоград:

улица Днепровская.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине будет изменена процедура получения водительского удостоверения, а в Днепре заработали камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах.

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