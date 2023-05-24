Новые участки, где измеряют скорость прибором TruCAM, заработали в Днепре: перечень локаций

Об этом сообщили в Патрульной полиции.
Так, с 24 мая в Украине заработают еще 28 участков, где будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM. Кроме этого, еще 24 изменили адреса местоположения. Как отметили патрульные, их установят там, где часто случаются аварии. Не работают камеры только в Луганской и Донецкой областях, а в Запорожской и Херсонской — частично.
Всего в регионах Украины измеряют скорость на 327 участках.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине будет изменена процедура получения водительского удостоверения, а в Днепре заработали камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах.
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