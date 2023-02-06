Немає зв’язку з 24 українцями, що живуть у зоні стихійного лиха в Туреччині, – МЗС - Днепр Инфо
Немає зв’язку з 24 українцями, що живуть у зоні стихійного лиха в Туреччині, – МЗС
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Сегодня 16:01

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Київ не отримував інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині.

Новости Днепра про Немає зв'язку з 24 українцями, що живуть у зоні стихійного лиха в Туреччині, - МЗС

Однак Міністерство отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями.

Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Уся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних, – наголосив Ніколенко в Facebook.

За його словами, глава МЗС України Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

У посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами, – додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччині та Сирії сталися масштабні землетруси. Домівки падали на очах. На жаль, вже відомо про майже 1000 загиблих та більше 5000 поранених.

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Новости Днепра про Немає зв'язку з 24 українцями, що живуть у зоні стихійного лиха в Туреччині, - МЗСУкраїнська

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