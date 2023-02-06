Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал информацию о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции.

Однако Министерство получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами.

Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются. После получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных, — подчеркнул Николенко в Facebook.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.

В посольстве Украины создан оперативный штаб. Привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии. Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами, — добавил спикер МИД.

Напомним, сегодня в Турции и Сирии произошли масштабные землетрясения. Дома падали на глазах. К сожалению, уже известно о почти 1000 погибших и более 5000 раненых.

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