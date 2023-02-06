Уже прощався з життям: у Дніпрі врятували хлопця, який опинився під завалами будинку в Краматорську

21-річний Дмитро – один із постраждалих від ракетного удару по Краматорську. Хлопець навчається на 4 курсі харківського університету радіоелектроніки. У Краматорськ приїхав до мами. У той день його батьки пішли в гості, а Дмитро залишився вдома.
За словами головного лікаря однієї з лікарень нашого міста, Дмитра дістали з-під завалів разом з сусідом. Після надання першої допомоги в Краматорську, хлопця відвезли до Дніпра. У нього була розбита голова, зламаний ніс та рука.
В лікарні згадав, що бачив біло-жовтий спалах, тиск по всьому тілу, нудота, відчуття, що присипало вугіллям, важку безпросвітну темряву. У душі попрощався з рідними, помолився. Потім постарався щебінь виплюнути з рота, не вийшло. Задихаючись, проковтнув. Ліва частина тіла притиснута плитою. Крізь зуби намагався покликати на допомогу. Почувши звуки, як міг, замикав, – написав головлікар.
Нагадаємо, 1 лютого в житловий будинок в Краматорську влучила ворожа ракета. У поліції повідомили, що її могли випустити з комплексу Іскандер-К. У той вечір загинуло троє людей, ще 18 отримали поранення. Частину постраждалих привезли до лікарень Дніпра.
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