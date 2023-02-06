Уже прощався з життям: у Дніпрі врятували хлопця, який опинився під завалами будинку в Краматорську

У лікарні Дніпра допомогли хлопцеві, який вижив під час ракетного удару по Краматорську 1 лютого.

21-річний Дмитро – один із постраждалих від ракетного удару по Краматорську. Хлопець навчається на 4 курсі харківського університету радіоелектроніки. У Краматорськ приїхав до мами. У той день його батьки пішли в гості, а Дмитро залишився вдома.

За словами головного лікаря однієї з лікарень нашого міста, Дмитра дістали з-під завалів разом з сусідом. Після надання першої допомоги в Краматорську, хлопця відвезли до Дніпра. У нього була розбита голова, зламаний ніс та рука.

В лікарні згадав, що бачив біло-жовтий спалах, тиск по всьому тілу, нудота, відчуття, що присипало вугіллям, важку безпросвітну темряву. У душі попрощався з рідними, помолився. Потім постарався щебінь виплюнути з рота, не вийшло. Задихаючись, проковтнув. Ліва частина тіла притиснута плитою. Крізь зуби намагався покликати на допомогу. Почувши звуки, як міг, замикав, – написав головлікар.

Дмитру зробити декілька операцій, але зараз його життю нічого не загрожує та хлопець готується до виписки. За словами лікарів, він чекає на маму, яка каже, що народила сина вдруге.

Нагадаємо, 1 лютого в житловий будинок в Краматорську влучила ворожа ракета. У поліції повідомили, що її могли випустити з комплексу Іскандер-К. У той вечір загинуло троє людей, ще 18 отримали поранення. Частину постраждалих привезли до лікарень Дніпра.

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