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Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки

Сьогодні 10:23
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У Туреччині та Сирії сотні людей загинули внаслідок потужного землетрусу.

Новости Днепра про Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки

Близько 4 ранку на кордоні Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бали. Підземні поштовхи відчули також в Лівані та інших країнах регіону. 

Наразі відомо про понад 500 загиблих. З них 284 – в Туреччині та 237 в Сирії. Тисячі людей отримали поранення. Під завалами житлових будинків можуть бути люди. Остаточна цифра постраждалих буде відома після закінчення рятувальних операцій.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенко, посольство перевіряє, чи є серед загиблих українці. Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Туреччині живе близько 50 тисяч наших громадян.

Новости Днепра про Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та пообіцяв надати необхідну допомогу Туреччині.

Відомо, що крім житлових будинків, зруйнована також історична фортеця Газіантеп, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Новости Днепра про Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки

 

Місцеві ЗМІ опублікували моторошні відео наслідків землетрусу. 

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Новости Днепра про Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідкиУкраїнська Новости Днепра про Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідкиРусский

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